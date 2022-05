La subvenció sobre els carburants arribarà fins als 24 cèntims

Andorra la VellaLa subvenció sobre els carburants arribarà fins als 24 cèntims per litre en funció de la tipologia de vehicles i maquinària industrial i d'empresa amb la voluntat d'assimilar-lo a l'ajut que es rep a Espanya. Ho ha confirmat el president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena, després de la reunió d'aquest dimarts amb el Consell Econòmic i Social per debatre les mesures plantejades pels sindicats i la patronal al voltant de les accions proposades pel Govern per millorar el poder adquisitiu de la població.

Així doncs, l'executiu ha donat llum verd a la demanda de la CEA per incrementar el volum de la subvenció, per la qual ja s'està treballant en un decret per situar-la entre els 24 i els set cèntims. La mateixa sort ha tingut la sol·licitud per atorgar ajudes a la digitalització de les empreses, les quals ja es preveuen des del Govern i "segurament el mes vinent ja es podran posar crèdits tous a disposició dels empresaris per aquesta qüestió". En la mateixa línia, i tal com es va anunciar la setmana passada, també s'ha acceptat que enguany les empreses puguin presentar els comptes en paper.

D'altra banda, no han estat aprovades les demandes relatives a l'increment dels salaris, el qual es manté en un 3,3% per tots els sous inferiors al sou mitjà, 27.130,44 euros anuals. Des de la patronal se sol·licitava que aquest es limités al 2,7%, en relació amb l'IPC subjacent, i que només s'augmentessin els salaris inferiors a 1.790 euros, el medià. La proposta per rebaixar les taxes comunals tampoc ha tingut recorregut.

Cadena s'ha mostrat decebut per la manera en la qual el Govern ha dut a terme el paquet de mesures, ja que els hagués agradat que aquestes es debatessin amb més profunditat dintre del Consell Econòmic i Social abans de presentar-les a la població. "Hauria estat millor consensuar-les entre tots els actors implicats i que l'executiu fos qui trobés el gris mig enmig de les demandes dels sindicats i de la patronal", ha dit.