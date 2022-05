Fer 'team building' a través dels jocs electrònics

Andorra la Vella‘Team building’ significa, literalment, ‘construir un equip’. La definició engloba totes aquelles activitats que una empresa organitza perquè els seus empleats es coneguin millor i creïn vincles de confiança, i així, després, estiguin més cohesionats a l’hora de treballar. A Andorra, l’empresa Job And Play ofereix una activitat de ‘team building’, podríem dir que… adaptada als nous temps. I és que organitzen tornejos de jocs electrònics entre els treballadors d’una mateixa companyia o entre companyies diferents. Una de les avantatges de la seva proposta, es poden fer activitats de cohesió d’equips amb empleats que treballen de manera remota i no estan físicament en un mateix espai.

El seu CEO, Sergio Segado, ha explicat al programa ‘A l’Alça’ que ofereixen “eines perquè els encarregats de RRHH de les empreses puguin afrontar el problema real que tenen a dins. Els videojocs tenen la visió d’enfrontar-nos a un món digital. Hi ha persones, amb edats a partir dels 50 anys, que el món digital els queda una mica gran i utilitzant els videojocs treuen moltes pors. Sortir de la zona de confort fa que augmenti la creativitat d’aquesta necessitat. Amb els grups joves és molt més fàcil, no ho negarem, però també estem amb la part formativa, en la part de les bones pràctiques i amb la gent jove és aquí on creiem que aportem el valor”. En aquest sentit, Segado també ha afegit que “hi ha un estudi del 2018, que és el que a mi em va referenciar de la Universitat de Birmingham, que va fer una prova amb 352 empleats de diferents empreses i van descobrir que 45 minuts al dia de ‘team building’ utilitzant videojocs augmentava la producció un 20% en aquelles persones que treballaven amb aquesta dinàmica, i també deien que el no saber jugar, no és un impediment perquè el que mai ha jugat als videojocs aquí trobarà un nou món on treballar la seva creativitat per enfrontar-se a les necessitats que requereix, com la comunicació”.

Job and Play desenvolupa dinàmiques de ‘team building’ amb videojocs cooperatius, com Overcooked, on l’equip ha de treballar conjuntament per tirar endavant un servei de cuina, o esports electrònics com el FIFA; i amb l’objectiu de dinamitzar el sector dels e-games, també ha arribat a muntar tornejos entre els ‘community managers’ de diferents empreses d’arreu d’Europa. La innovació del seu projecte els va portar fins al Mobile World Congress, on hi van participa convidats per Andorra Business. I ara estan desenvolupant una aplicació que permetrà a les empreses fer un millor seguiment dels resultats que els seus treballadors obtinguin a través de les activitats de Job and Play.