Tecnologia per fer front als nous negocis

Andorra la VellaEl director d'Organització i Sistemes de Grup Pyrénées, Víctor Muakuku, ha participat aquesta setmana al SAP Sapphire, celebrat a Madrid i que ha reunit experts de 45 països i els principals referents internacionals en aquesta àrea. Muakuku, en representació de la companyia andorrana, ha compartit casos d'èxit sobre com convertir-se en una empresa intel·ligent i sostenible. L'expert en organització i sistemes ha explicat que "fent servir com a palanca la renovació de l'ERP (SAP S4) de Pyrénées, aquest nou ecosistema catalitzarà la transformació de totes les àrees de negoci per fer front als nous reptes empresarials".

Actualment, Grup Pyrénées ha completat amb èxit la primera fase del programa Únic, un pla d'estandardització i integració de processos, aplicacions i infraestructura tecnològica per disposar d'informació única per a la presa de decisions. Muakuku explica que un cop assolida aquesta etapa, en endavant "continuarem avançant connectant tots els departaments i funcions amb un sistema integrat que combina estratègia, rendiment i innovació en tota l'organització, el que ens permetrà actuar amb la màxima resiliència de cara a tots els nous negocis que estem incorporant al grup".

Pyrénées s'ha fixat l'objectiu de combinar la velocitat de desplegament de solucions, la millora en l'experiència de client i l'obtenció de resultats mitjançant la incorporació de les últimes novetats en IA (intel·ligència artificial) i RPA (robotic process automation).

En el marc del SAP Sapphire, s'han abordat els tres grans desafiaments a que s'enfronten les empreses actualment. En aquest sentit, el president de SAP EMEA South, Manos Raptopoulos, ha explicat que l'objectiu és aconseguir que les empreses "siguin la millor versió d'elles mateixes. Avui dia per aconseguir-ho han d'afrontar tres desafiaments. El primer, la transformació dels negocis, que es va accelerar durant la pandèmia i és aquí per quedar-se i està fent un pas endavant cap a la flexibilitat, l'automatització de processos o l'agilitat. El segon és la cadena de subministrament, la situació de la qual ha empitjorat amb les circumstàncies geopolítiques actuals i ha generat interrupcions en llocs on mai no hauríem sospitat i també és aquí per quedar-se, per la qual cosa les empreses estan tractant de preparar-se de la millor manera possible. I el tercer, la sostenibilitat, fer el bé, sobretot tenint present que a Europa es generen més i més decisions a nivell de comitès de direcció per satisfer les regulacions i les exigències dels consumidors".