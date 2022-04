Tímid increment de l'ocupació hotelera amb l'arribada de la Setmana Santa

Andorra la VellaEl sector hoteler torna a agafar embranzida amb un petit increment del volum de llits ocupats al llarg de la setmana passada gràcies, en part, a l'arribada de les vacances escolars i de la Setmana Santa. D'aquesta manera, i tal com es desprèn de les dades facilitades per la Unió Hotelera (UHA) aquest dimarts, durant els darrers set dies s'han omplert la meitat dels llits disponibles per la patronal del sector, concretament un 53,60%.

Segons ha manifestat el director de l'enitat, Jordi Pujol, el percentatge d'ocupació és molt semblant al que es va registrar durant el mateix període del 2019, per la qual cosa es considera que s'ha recuperat la tendència prepandèmia.