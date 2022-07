Tret de sortida a una nova edició de les estades formatives d'estiu per a joves a Crèdit Andorrà

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha donat aquest divendres, 1 de juliol, el tret de sortida a una nova edició de les estades formatives d'estiu amb la incorporació dels joves estudiants de grau universitari o màster, una iniciativa que es duu a terme des de l'any 1978 i que els permet completar la seva formació amb l'experiència professional, fonamental a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral. En aquesta edició, 26 joves formaran part de la formació remunerada que pretén fomentar el talent jove del país.

Els estudiants del programa tenen l'opció de poder certificar les pràctiques curriculars que han de fer per als estudis que estan cursant i avançar en les seves metes educatives. Els joves s'integren durant els mesos de juliol i agost a diferents àrees de l'entitat, des de la xarxa d'oficines als departaments de serveis centrals, on poden acostar-se a l'experiència professional en una empresa, aprofundir en el coneixement de la banca i del sector financer, així com adquirir nous coneixements i aprenentatges per al seu futur desenvolupament.

Aquestes estades d'estiu també ajuden a construir ponts entre el món universitari i l'empresa, essencials per al progrés social i econòmic de qualsevol societat. Des dels inicis, s'han ofert més de mil places en el marc d'aquesta iniciativa i aquest any s'han rebut més de 120 candidatures. Els estudiants que vulguin formar part d'aquest programa en les pròximes edicions poden enviar els seus currículums al correu seleccio@creditandorra.ad a partir del mes de gener.