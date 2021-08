Twitch empresarial per a 'dummies'

Andorra la VellaLa pandèmia ha obligat les empreses a reinventar-se. A més d'adaptar-se al teletreball, pujar al carro de la digitalització i passar-se a la venda en línia, alguns d'ells també s'han engrescat a obrir comptes de Twitch per promocionar els seus negocis.

Aquesta plataforma d''streaming' (reproducció en temps real), que va començar l'any 2011 com un punt de trobada entre persones que jugaven a videojocs en línia, s'ha convertit en una nova forma de visualitzar el que fan les empreses. Tal com explica Ignacio Manrique de Lara, director de màrqueting de la consultoria BeeDigital, "la gent jove ja no veu la televisió i passa gran part del seu temps a les xarxes socials, a Youtube o a Twitch, que per a ells és la nova televisió, per tant, són les noves finestres que les empreses tenen per promocionar els seus productes i explicar què fan". De Lara recorda que a Twitch, actualment, es poden trobar infinitat de canals de marques de cosmètics, gastronomia, tecnologia, etc. i les petites i mitjanes empreses andorranes (pimes) haurien d'aprofitar aquest moment "àlgid" de la plataforma per obrir-se un canal i crear contingut de qualitat vinculat al seu negoci que atregui el consumidor jove. En aquest sentit, el director de màrqueting també alerta les pimes que no tot s'hi val. "El consumidor no ha de percebre aquell contingut com a publicitat directa perquè probablement el rebutjarà", i com a exemple, explica que "es poden fer xerrades sobre les darreres novetats del sector, provar els productes, fer crítiques de literatura si el que vens són llibres...".

Segons dades de la companyia, es van visualitzar més d'1 bilió de minuts de vídeo a Twitch, amb una mitjana de 30 milions d'usuaris diaris de més de 230 països. La majoria dels espectadors són joves: més de la meitat té entre 18 i 34 anys, i 2 de cada 10 tenen entre 13 i 17. Per aquest motiu, de Lara recomana a les empreses que vulguin crear un canal de Twitch, que "cuidin bé l'estètica, creïn horaris fixos d'emissió perquè l'audiència es torni fidel al contingut, i aprofitin la resta de xarxes socials que tenen per promocionar el contingut que generin en aquesta plataforma". Per últim, també recalca la importància de mantenir la relació amb els seus consumidors potencials, "responen sempre als comentaris que facis, per oferir-los un tracte proper i agradable".