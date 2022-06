UNNIC: l'edifici que arriba per canviar l'escenari arquitectònic andorrà

Andorra la VellaSi fessin triar un edifici icònic del país, quin seria? De segur que entre els escollits hi hauria el Santuari de Meritxell de Ricard Bofill o la torre de Caldea de Jean-Michel Ruols, però a l'actual Skyline andorrà aviat li sortiran nous protagonistes. En els darrers mesos s'han construït diversos edificis per a l'habitatge o l'entreteniment que canviaran la silueta arquitectònica d'Andorra. Un d'ells és l'edifici UNNIC, que obrirà les portes a la tardor, volent ser més que un casino. Comptarà amb deu plantes formades per nou mil metres quadrats d'oci, joc, oferta gastronòmica, espectacles i sales de convencions. En total, més del 80% de l'espai estarà dedicat al lleure.

El programa 'A l'Alça' ha comptat aquesta setmana amb el prestigiós arquitecte Manuel Clavel, responsable del projecte. Tal com ha explicat durant l'entrevista, "A través de l'edifici nosaltres hem analitzat què és Andorra i també què pot ser, i en aquest sentit és un edifici optimista. És un edifici que pretén ser un viatge, un edifici que quan entres, d'alguna manera et veus envoltat d'una història que parla d'entreteniment i que s'inspira en paisatges i experiències que nosaltres hem pogut veure des de fora, que et dona Andorra quan arribes". En la mateixa línia, Clavel també li agrada definir l'edifici com una visió contemporània del futur del Principat, el reflex d'un moment històric i cultural convertit en quelcom físic perquè perduri. L'estudi d'arquitectes de Clavel és responsable de projectes internacionals tan importants com el Museum Garage del Design District de Miami o el restaurant del xef Alain Ducasse, situat al Palm Jumeirah de Dubai.

UNNIC espera ser un destacat pol d'atracció que capti l'atenció de turistes de països asiàtics o de l'Orient Mitjà que fins ara no tenien Andorra al seu radar; durant el primer any Jocs SA preveu rebre prop de 250 mil visitants. "Quan la gent entri, no s'esperarà el que passarà. L'edifici està dissenyat com una capsa de sorpreses, on els usos apareixen per plantes, i recalco que el 80% és entreteniment, efectivament hi ha un casino al centre, però és un edifici d'entreteniment on, a més a més, hi ha un casino. És un edifici pensat en una època en la qual, és molt rellevant la transmissió de coneixement per internet, amb imatges, i és el que realment ens fa sortir de casa nostra, del consum que tenim d'Internet. Només les experiències físiques que fan que vulguis moure't per veure alguna cosa, i aquest edifici està ple d'aquestes experiències que voldràs tenir i que no són reproduïbles i només podràs tenir en aquell edifici", ha explicat Clavel.

És la primera vegada que l'arquitecte Manuel Clavel dissenya un projecte per al Principat, i quan estigui acabat se sumarà a altres construccions que estan ajudant a modernitzar el parc immobiliari del país, renovant el seu aspecte i adaptant-lo a les noves necessitats mediambientals que la societat demanda. "La meva visió és que Andorra va en la direcció correcta, és a dir, jo veig una voluntat de fer les coses bé i ser ambiciós per poder continuar evolucionant, perquè si les ciutats no evolucionen, les ciutats es moren, no funcionen eternament, i jo sí que veig aquesta ambició -que és una paraula positiva- de voler evolucionar i no conformar-se amb el que tens, i una sensibilitat i 'savoir faire', veig una arquitectura de qualitat, ben feta, jo auguro un bon futur a Andorra si es continua treballant d'aquesta manera i per això aposto per aquest país, perquè també vull ser part de la història que s'escrigui els pròxims anys", ha conclós.