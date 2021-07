Les vacances, per separat, si es té un negoci familiar

Andorra la VellaEstiuejar amb familiars amb qui compartim un negoci familiar suposa una dificultat afegida a l'hora de desvincular-se dels temes laborals. Encara que les vacances siguin un moment d'oci, es tendeix a parlar amb ells sobre qüestions relacionades amb l'empresa, cosa que dificulta desconnectar. Aquesta és una realitat que els experts en psicologia laboral constaten estiu rere estiu, i alerten de les tensions que es poden arribar a acumular després d'un any i mig especialment complex en l'àmbit laboral i econòmic, i també personal.

Consultores especialitzades en aquest àmbit, com Family Business Solutions, amb qui l'ANA Economia ha pogut conversar, que en les reunions amb familiars on hi ha negocis pel mig, sovint s'acaba tornant a la feina, i "ocorre sobretot per als assumptes més importants, com a projectes o inversions en marxa. És fàcil que un menjar familiar acabi convertint-se en un menjar de treball, com si s'estigués en l'oficina, en la qual es discuteixin aquests temes", exemplifica Ricard Agustín, fundador de la consultora. Per aquesta raó, Agustín considera que la solució òptima seria que la família acordés gaudir de les vacances per separat, per a desconnectar i afrontar el nou curs amb les piles carregades i havent pres una certa distància de l'empresa familiar.

No obstant això, Agustín reconeix que "és una opció difícil", ja que sovint els familiars tenen una casa d'estiueig comuna, i pel "gran valor que s'atorga a la unitat familiar". En aquest cas, els experts recomanen que es faci un "pacte tàcit" evitar les converses sobre assumptes laborals. Si tot i això, és inevitable acabar parlant de negocis, el consultor en empreses familiars suggereix "delimitar els espais propicis per a parlar d'aquests temes" i posar límits a les converses sobre treball; "si és necessari celebrar alguna reunió de treball inajornable durant les vacances, que sigui breu, que tingui hora d'inici i fi i que tingui lloc en una part de la casa lliure d'interferències de tercers", assegura. Per últim, recorda que en les converses laborals, és millor no implicar a tercers, "forçant-los a prendre partit si es generen situacions de conflicte per aquest motiu".