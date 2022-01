Vatel prepara un MBA per ampliar la seva oferta acadèmica

EncampEl sector hoteler i de la restauració encapçala l’activitat econòmica d’Andorra. Cada any, milers de visitants arriben al Principat i esperen ser atesos com cal per un col·lectiu de treballadors, la majoria dels quals, no s’han format com a cambrers, caps de sala o gerents d’hotel, sinó que han après l’ofici amb el temps. Però al món, existeixen les escoles d’hoteleria com Vatel, que ensenyen l’art de servir, i a Encamp es troba l’única institució que hi ha al país d’aquestes característiques.

En l’entrevista que va concedir al programa ‘A l’Alça’, Roser Daban, directora de VATEL Andorra, ha assegurat que, “el 80% dels alumnes que entren al centre d’Andorra són estrangers, i un cop graduats disposaran d’un gruix de 2.800 ofertes de feina anuals que es publiquen al portal del grup. Molts marxen fora a fer les pràctiques, però tenen comprovat que una vegada acumulada certa experiència, acaben tornant al país d’origen per fer créixer el seu sector”. Vatel Andorra rep joves d’indrets tan diferents com Rússia, el Congo, Venezuela, El Salvador o Qatar, la majoria dels quals, segons Daban, “venen interessats per l’escola però també per la seguretat, la sanitat i la qualitat de vida elevada que ofereix el país”.

De cara al futur, Vatel Andorra preveu construir tres aules noves per poder acollir més alumnes, i fer el salt a l’MBA, com ja tenen altres escoles del grup, amb una especialització que podria estar vinculada a la desestacionalització del sector. En aquest sentit, la directora de VATEL Andorra ha avançat que “la institució té 11 especialitzacions; si a un alumne li agrada molt el luxe, se’n pot anar a París, si li agrada molt el tema dels esdeveniments, farà el seu MBA a Nimes, que vol fer ecoturisme… doncs a Madagascar, ‘management’ als Estats Units… hi ha tota una sèrie de possibilitats amb les quals l’alumne pot aprofundir i adquirir més experiència”.