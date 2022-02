Una crítica a Rafa Nadal i la pressió de Mapfre aparten Godall de la Fundació del Barça

Andorra la VellaUna piulada crítica contra Rafael Nadal després que el tenista guanyés diumenge el seu darrer torneig ha convertit l’exdirectiu del Barça resident al país, Alfons Godall, en notícia. La repercussió de la piulada ha transcendit més enllà de les xarxes socials. Segons explicava aquest dimecres l'exdirigent blaugrana per mitjà del seu perfil a tuiter, l’opinió que té del tenista mallorquí “podia perjudicar la Fundació del FB Barcelona per la pressió d’algunes empreses i mitjans". I afegia: "No vull costar ni un cèntim al Barça ni renunciar a la llibertat d’expressió, en conseqüència renuncio al càrrec”. Segons una informació del periodista esportiu Sique Rodríguez, l’empresa d’assegurances Mapfre va enviar un correu al Barça explicant que, arran de la piulada de Godall -que abans de renunciar-hi era vicepresident segon de la fundació- no renovaria el seu patrocini amb aquest ens. Mapfre fa campanyes publicitàries tant amb Nadal com amb el Barça, a més de ser un dels patrocinadors principals de la Fundació.

Així doncs, la cosa, de moment, ha acabat amb Godall que ha renunciat a la vicepresidència de la Fundació del Barça per poder opinar lliurement i, de retruc, evitar que Mapfre retiri el patrocini d’aquest ens. I un rebombori aixecat a les xarxes socials ple, tant de partidaris com de detractors, d’al·lusions a l’opinió del ja exvicepresident de la Fundació blaugrana.

Sembla que a nyòrdia s’han emprenyat una mica!

Bona nit a tothom! https://t.co/0WhK2v5Xvt — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) 31 de enero de 2022

La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la @FundacioFCB per la pressió d’algunes empreses i mitjans.

No vull costar ni un cèntim al @FCBarcelona_cat ni renunciar a la llibertat d’expressió.

En consqüència, renuncio al càrrec.

Merci!! — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) 2 de febrero de 2022