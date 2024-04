El vídeo en què una nena de tres anys cau del cotxe en marxa per la finestra a Bellver de Cerdanya

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han compartit en les seves xarxes un vídeo que mostra la greu infracció d'una conductora, i és que la filla de tres anys que ocupa un seient del darrere surt disparada per la finestra a una corba. Els fets se situen a l'N-260, prop de Bellver de Cerdanya. Tal com informa 3/24, la nena no va patir cap lesió. La mare, per la seva part, ha estat denunciada per via administrativa i penal per imprudència greu, ja que tal com diu el text compartit per la policia, és indispensable portar el sistema de retenció infantil.

El vídeo ha estat gravat des d'un vehicle policial amb una càmera que s'instal·la al vehicle per enregistrar el que passa al davant.