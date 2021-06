Inesperada visita en una sortida al medi natural

Andorra la VellaAlumnes de l'escola Janer han pogut aplicar a la pràctica el que els Banders els havien ensenyat de no destorbar la fauna quan se surt al medi. I la recompensa ha estat poder veure de prop una guineu.

D'aquesta manera, tal com han explicat els Banders a través del seu compte de Twitter, els alumnes han pogut gaudir d'una inesperada visita de l'animaló en el transcurs d'una sortida el medi natural. Aquesta ha estat la recompensa, detallen els Banders, per haver aplicat allò que havien après de no donar menjar, no tocar i no destorbar la fauna salvatge. Segons assenyalen els professionals ha estat "un gest de confiança enfront del respecte dels escolars". De ben segur que després d'aquesta experiència recordaran aquests consells.