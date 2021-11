Kilian Jornet tampoc vol els Jocs Olímpics al Pirineu

Andorra la VellaQui probablement és l'alpinista més mediàtic del moment, el ceretà Kilian Jornet, s'ha posicionat en contra de la candidatura que vol impulsar la Generalitat catalana, i a la qual s'hi ha sumat el suport del Govern andorrà, per a la candidatura olímpica d'hivern Pirineus Barcelona 2030. Jornet és la cara més reconeguda del manifest que impulsa la plataforma Stop Jocs Olímpics de rebuig a la candidatura. Una altra alpinista reconeguda, Araceli Segarra, també ha signat el document.

Els dos muntanyencs encapçalen una llista formada per una quarantena de personalitats que s'oposen al projecte olímpic al Pirineu català. La plataforma presentarà el document aquest dimecres al Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona. Stop Jocs Olímpics vol fer créixer el llistat d'adhesions perquè augmenti la pressió de cara al referèndum que el Govern català va anunciar que faria per comptar amb l'opinió del territori per tirar o no endavant la candidatura.