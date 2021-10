Andorra vol formar part en la candidatura dels JJOO d'Hivern al Pirineu

La Seu d'UrgellAndorra vol formar part de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern al Pirineu pel 2030. Així ho ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. "El Govern sempre ha manifestat, a través de l'ambaixador espanyol, o en les trobades bilaterals, la predisposició i les ganes" de formar part d'aquesta candidatura, ha exposat, assegurat que Andorra pot aportar millors instal·lacions per algunes disciplines i també una gran experiència que "ens situen com un país referent en el món de la neu a nivell internacional". En aquest sentit, ha comentat que seria "intel·ligent" aprofitar aquesta voluntat de l'executiu. Tot i aquesta voluntat, el ministre també ha sigut sincer, reconeixent que Andorra no pot aspirar a uns JJOO d'Hivern en solitari.

Des d'una perspectiva de transformació, Gallardo ha comentat que seria una gran oportunitat per millorar i impulsar el Pirineu, les connexions, i el moviment econòmic. "Una candidatura de JJOO d'Hivern que pretén aprofitar infraestructures ha de mirar cap a Andorra, on tenim unes fantàstiques infraestructures" tant des del punt de vista de l'esquí com també una important infraestructura hotelera, ha manifestat. A més, també considera que no cal fer grans inversions. "No ens podem arriscar a fer inversions que només s'utilitzen per als dies de la competició", ha dit.

D'altra banda, en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu, el titular de Presidència, Economia i Empresa, ha emfasitzat el fort impacte que té Andorra a la regió, ja que gran part de la riquesa del Principat repercuteix al Pirineu. "A la Seu d'Urgell i a la regió li interessa que Andorra vagi bé", ha indicat, afegint que és valuós l'intercanvi. Gallardo també ha explicat que el procés de diversificació d'Andorra apostant per la innovació i la digitalització està servint per a la internacionalització del país, la qual també ha servit per canviar la imatge d'Andorra.