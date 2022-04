L'exbisbe Novell, pare de dues bessones

BarcelonaCoaner i Míriam. Així es diuen les dues bessones de l'exbisbe Xavier Novell i l'escriptora eròtica i psicòloga Sílvia Caballol, que ja han nascut segons han confirmat fonts properes a la família. La parella es va casar fa poc més de quatre mesos al jutjat de pau de Súria. L'exresponsable de la diòcesi de Solsona va acaparar l'atenció mediàtica quan, aquest estiu passat, va anunciar que renunciava al càrrec per motius "estrictament personals" i, poc després, transcendia que el motiu era la relació sentimental que mantenia amb la novel·lista bagenca.

El nom de Coaner és en honor al Santuari de la Mare de Déu de Coaner, església a prop de Súria però en el terme municipal de Sant Mateu del Bages. El nom de l'altra filla de Novell i Caballol també té referències religioses: en l'Antic Testament, Míriam és la germana de Moisès i Aaron.

El sotrac que va causar el cas en la comunitat eclesiàstica va ser important, fins al punt de rebre la censura del nou bisbe, Francesc Conesa, que ho va qualificar de "fet lamentable". Nascut fa 52 anys a Montfalcó d'Ossó (Urgell), Xavier Novell és enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida i batxiller en filosofia per la Universitat Ramon Llull. El 1995, va llicenciar-se en ciències eclesiàstiques per la Facultat de Teologia de Catalunya. Dos anys després va ser ordenat sacerdot i va començar una carrera dins l'Església que el va dur a ser nomenat bisbe de Solsona pel papa Benet XVI el 3 de novembre del 2010. Durant el seu temps com a part de l'Església, Novell va destacar per les seves posicions especialment conservadores i per discursos polèmics en referència a qüestions com l'homosexualitat, que va vincular a la manca de figura paterna.

Caballol va néixer a Súria fa 38 anys i és psicòloga clínica, tot i que és la seva faceta com a novel·lista eròtica –en què hi toca, per a més inri, el tema del satanisme– la que ha accentuat el caràcter insòlit d'aquesta relació davant l'opinió pública. L'arribada de les dues bessones fa que sumi ja cinc fills: en va tenir tres anteriorment amb el seu primer marit, de religió musulmana i amb qui va viure al Marroc. En tornar a Barcelona, va establir-se a Súria i, buscant feina, va acabar treballant per al bisbat, on va conèixer el que seria –després de mantenir-hi una relació en secret– el seu futur marit.