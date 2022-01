Marta Roure, representant d'Andorra a Eurovisió 2004, actuarà a la Barcelona Eurovision Party

Andorra la VellaPocs mesos abans de la celebració del Festival d'Eurovisió a Itàlia, Barcelona ha donat a conèixer aquest dimecres que el proper 26 de març realitzarà la seva primera Eurovisió Party a la Sala Apol·lo, on rebrà la visita d'una vintena d'artistes representants d'altres països i que abans de la seva participació en el festival actuaran a la capital catalana. A més d'ells se li sumaran en aquest concert únic 'llegendes' d'Eurovisió com Marta Roure (Andorra 2004), Conchita Wurst (Austria 2014) o Rosa López (2002). Es tracta del primer esdeveniment eurovisiu, al qual seguiran altres festes com la Londres Eurovision Party, Tel Aviv Calling, Madrid PreParty-ÉS o Eurovision in concert a Amsterdam.