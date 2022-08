El mòbil amb un dron a dins que farà volar la càmera

Andorra la VellaLa companyia Vivo acaba de presentar la seva patent per crear un telèfon mòbil amb una càmera que és un dron que surt volant del telèfon intel·ligent. El mòbil està causant sensació en les xarxes socials. Es tracta d'un vídeo render en el qual es mostra el suposat mòbil de Vivo. Per què és una idea boja la d'aquest dispositiu? El render revela que inclou un petit dron a l'interior. Sí, sí, has llegit bé, un dron amb 4 hèlixs que pots treure i volar. Per a rematar la jugada aquest petit dron compta amb una cambra de 200 MP per a gravar-te des de la distància i fer fotos.

Las futuras generaciones de smartphones llevarán incorporados Drones. 😨 pic.twitter.com/4FBMB01ARB — Dr. Sheldon Cooper (@DSheldon_Cooper) 17 de agosto de 2022