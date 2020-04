Pa de pessic de xocolata blanca

Ingredients per a 4-6 persones

6 ous

150 g de sucre blanc

100 g de xocolata blanca

200 g de mantega

100 g de farina blanca

Per a la decoració (opcional)

Figues

Gerds

Mores

‘Ganache’ de xocolata blanca i tòfona (mantega de tòfona, nata i ous)

Galeta de xocolata blanca torrada

Per preparar la ‘ganache’ de xocolata blanca i tòfona

100 g de nata

23 g de sucre

16 g de rovells d’ou

70 g de xocolata blanca

10 g de mantega de tòfona (o bé tòfona ratllada)

Escalfeu la nata amb el sucre en una olla al foc perquè es barregin bé. Fora del foc, col·loqueu-hi els ous batuts i, tot seguit, la xocolata blanca desfeta i la mantega, a temperatura ambient.

Reserveu-ho a la nevera durant una hora.

Passat aquest temps, ja podreu fer-la servir.

Per preparar la galeta de xocolata blanca torrada

Xocolata blanca (quantitat al vostre gust)

Col·loqueu en una safata per anar al forn trossos d’una rajola de xocolata blanca. Desfeu-la a 120º durant 35 minuts i aneu-la movent de tant en tant amb l’ajuda d’una espàtula. Adquirirà un color torrat, però no cremat. Si voleu donar-li una forma concreta, podeu fer servir motlles de silicona. Si no, irregular també queda bé.

PREPARACIÓ



Comenceu trencant els ous per introduir-los en un bol. Bateu-los amb l’ajuda d’unes varetes de cuina. Tot seguit, afegiu-hi el sucre blanc. Feu-ho a poc a poc, sense deixar de remenar constantment. És important que ho bateu enèrgicament fins que els ous es blanquegin. Com més ben batuts estiguin els ous, més esponjós quedarà el pastís. Reserveu-ho.

El pas següent és col·locar la mantega i la xocolata blanca en una olla petita per portar-les al foc i desfer-les a poc a poc al bany Maria (és a dir, col·locant l’olla petita dins d’una olla més gran amb aigua que cobreixi la meitat de l’olla petita).

Un cop la xocolata i la mantega estiguin desfetes, introduir-les als ous batuts amb el sucre. Feu-ho a poc mentre aneu remenant-ho amb les varetes. Després poseu-hi la farina, també a poc a poc, i aneu-ho movent.

A continuació, col·loqueu la preparació dins del motlle, preferiblement el de tipus flamera (o ‘plumcake’). Tot seguit, poseu el motlle al forn, a 150º durant 45 minuts.

Passat aquest temps, traieu el pastís del forn i deixeu-lo reposar 15 minuts perquè es refredi.

Quan s'hagi refredat, desemmotlleu-ho.

Per a la decoració

A l’hora de servir els talls del pastís, podeu ajuntar-hi trossos de figues, gerds, mores, gotes de ‘ganache’ de xocolata blanca amb tòfona i una galeta de xocolata blanca torrada. La decoració és opcional, al vostre gust.

Bon profit!