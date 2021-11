Què et ve de gust menjar?

Andorra la VellaLes últimes tendències culinàries t’esperen a Andorra la Vella. Si vols gaudir d’un bon àpat amb els teus companys de feina, els amics o la família després d’un dia de ‘shooping’, als grans magatzems Pyrénées trobaràs una selecció dels millors àpats. Amb un ambient incomparable i un servei centrat en satisfer qualsevol necessitat que puguis tenir. Deixa’t seduir per les delícies dels quatre espais de restauració de Pyrénées situats a la planta baixa i tercera planta. Què esperes per provar-los?

MEDACORBA

A vegades, els secrets més ben guardats són aquells que estan a simple vista, i Medacorba n’és un d’ells. Una de les millors cafeteries d’Andorra ‘s’amaga’ entre ulleres de sol, bolsos i mocadors a la secció d’Accessoris de la planta baixa dels grans magatzems Pyrénées, i si no fos per la la inconfusible olor de bon cafè, un podria passar-hi per davant sense gairebé adonar-se’n. L’espai, un autèntic oasis de pau, ofereix una selecció del millor producte del forn Espícula. El seu concepte, únic al país, es basa en el que els anglesos anomenen 'coffee stop', i neix al mateix temps que espais similars com els 'lobby bars' dels hotels. Pretén fusionar dos moments en un: el descans d'un bon cafè amb el gaudi d'un dia de compres. El seu nom, 'Medacorba', prové del cim on conflueixen tres estats: Andorra, Espanya (des de Lleida) i França (des de l'Ariège), perquè pretén ser un lloc d'unió i trobada de totes les persones.

Medacorba

EL GRILL

El bufet gurmet de la tercera planta dels grans magatzems Pyrénées és la joia de la corona, la gastronomia en majúscules. Si ets un apassionat de la bona restauració, aquest és el teu lloc. Amb la seva gran varietat de plats sentiràs que han cuinat només per a tu. Vols carn a la brasa? Aquí la tens. Vols foie gras o formatges? Aquí ho tens. Ara et ve de gust una mica de Sushi? Doncs també en tenim. El Grill compta amb tot això i amb ostres, amanides, verdures, fruita fresca i… per descomptat, una gran selecció de postres! Tot un assortiment de plats de la millor qualitat -i sense límit- perquè cap comensal es quedi sense gana!

LA BOHÈME

La nineta dels ulls del nostre xef Laurent Chiaramonti, l’espai on fa volar la seva creativitat per oferir els plats més exquisits per gaudir amb els qui t’estimes. La Bohème és una aposta per l’alimentació saludable i equilibrada que no renuncia al bon gust. Des de primera hora del matí, ja oferim diferents tipus de smoothies, infusions i sucs. Durant l’hora de dinar pots deleitar-te del menú migdia, amb productes de temporada i que varia cada setmana perquè gaudeixis d’una selecció variada d’aliments frescos. A mitja tarda, a l’oferta gastronòmica s’hi afegeixen diverses opcions de crepes perquè acabis el dia de la millor manera. I és que pots gaudir d’aquest espai a qualsevol hora del dia per fer una pausa en un ambient càlid i confortable!

La Bohème

LA TERRASSA

És l’opció que no falla mai. Si busquen algun lloc on menjar ràpid i bé a Andorra, La Terrassa és el teu lloc! A l’Snack Bar de Pyrénées podràs gaudir de plats saborosos, de qualitat, i senzills però amb caràcter, que no deixen indiferent a ningú. Perquè, a vegades, en la simplicitat es troba la bellesa -i el sabor- de les coses.