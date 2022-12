Receptes divertides per fer aquestes festes amb els infants

Què hi ha per menjar?

BarcelonaLes festes són una excel·lent ocasió per compartir estones de qualitat amb la canalla. A més, com que són temps d'àpats que surten de la rutina, també constitueixen un moment idoni per fer ús de la imaginació i la creativitat i jugar amb ingredients per a ells (o poc habituals) i dissenyar receptes que els entrin pels ulls. Val a dir que la sessió serà més juganera si podem passar pel supermercat i adquirir prèviament alguns motlles de formes nadalenques i toppings de coloraines, així com cremes de sucre de glaça reial. En algunes receptes, les quantitats de sucres són excepcionalment altes per a la dieta de les criatures, però cal pensar que es tracta d'un mos excepcional.

1. La icònica galeta de mantega de Nadal

La mítica galeta de Nadal no pot faltar en cap taller de receptes amb les criatures. La seva forma d'arbre de Nadal o de Pare Noel és bàsica en l'imaginari dolç infantil acompanyat d'una suau aroma de mantega. Per a una vintena de galetes, una de les receptes més populars consisteix en batre 125 grams de mantega a temperatura ambient amb la mateixa proporció de sucre, un ou i 250 grams de farina. Després, cal deixar-ho reposar a la nevera mitja hora, estendre la massa amb el rodet, congelar-ho deu minuts i en acabat donar-li forma amb els motlles més divertits. Després de coure uns 10 minuts al forn preescalfat, s'hi poden afegir els toppings més divertits o cobrir-les de glaça reial de colors.

2. El ninot de gingebre

També en format galeta, l'emblemàtic ninot de gingebre és tan perfecte per elaborar amb les criatures com per regalar aquestes festes. Per tenir-ne també uns vint exemplars, cal desfer 140 grams de mantega sense sal i barrejar-la amb 50 grams de sucre morè i 75 grams de mel. Després, afegir-hi els ingredients secs prèviament barrejats: 300 grams de farina, una cullerada de bicarbonat, una mica de sal i dues culleradetes de gingebre molt, i posar-hi un ou. Així s'obté una massa humida que s'ha d'estendre i deixar refredar dues hores a la nevera. Amb el forn preescalfat, estendre la massa i passar-hi el motlle amb forma de ninot abans de coure. Per decorar-les, tamisar 200 grams de sucre glacé, batre la clara d'un ou i afegir ⅓ de sucre, o utilitzar pastes de glaça reial.

3. Arbres de Nadal de 'muffin'

Fer muffins de xocolata sempre és divertit amb la canalla. Per a aquestes festes es poden rematar amb decoracions nadalenques a base de boles d’anís. Per a la magdalena típica americana, només cal barrejar 300 grams de farina, 80 grams de cacau, mitja culleradeta de llevat químic, un quart de sal, 250 grams de sucre i 100 grams de mantega desfeta amb 250 ml de llet sencera amb el suc de mitja llimona, dos ous i 150 grams de xocolata (70% cacau). Cal fornejar-ho a 190 graus 20 minuts, després s’ha de decorar amb una mànega en forma d’arbre de Nadal per repartir la buttercream (elaborada amb 250 grams de mantega, 250 de sucre, dues cullerades de llet, una cullerada de vainilla, una mica de sal i colorant alimentari). Finalment, només cal afegir-hi les boletes d’anís de colors.

4. ‘Candy cane’ de fruita

L'emblemàtic 'Candy cane', o caramel blanc i vermell en forma de bastó que recorda els pastorets, es pot reproduir a casa d'una manera molt divertida tan sols amb plàtan i maduixes, tot intercalant-ne trossets i construint la forma del caramel. Amb aquesta fàcil recepta, ideal per als més petits, s'obtenen unes postres saludables i sense sucres afegits. Justament, amb fruita també es poden construir atractius arbres de Nadal situant sobre una base de talls de kiwi (que simulen el verd de les fulles) diferents ingredients com si fossin garlandes o boles: com nabius, gerds i pinya.

5. El ren Rudolph

Un dels personatges típics de Nadal, el ren Rudolph (un dels nous rens de nas vermell que condueixen el trineu màgic del Pare Noel), també es pot recrear amb una senzilla recepta a base d'un tall de torró de xocolata amb llet o una barra de caramel situat en vertical i dues galetes pretzels com a banyes. Els ulls i el nas poden ser un caramel tipus lacasito de colors blanc i vermell. També amb aquesta tècnica es pot crear un tió a base d'un tall de torró i una barretina feta amb pinya i maduixa.