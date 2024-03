'Izakaya 41', la nova taverna d'Aleix Espargaró

Andorra la VellaEl reconegut pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, ha fet un pas més enllà en la seva faceta emprenedora en inaugurar un nou restaurant japonès a Andorra. Sota el nom d’Izakaya 41, aquest establiment promet oferir una experiència gastronòmica única a la zona. Ubicat al Carrer Bonaventura Riberaygua 10, d’Andorra la Vella, Andorra.

L’obertura d’Izakaya 41 reflecteix el continu creixement i diversificació dels negocis del pilot més enllà de les pistes de carrera, consolidant la seva presència no només com a esportista d’elit, sinó també com a emprenedor en el competitiu món de la restauració a Andorra.