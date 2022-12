Alcobé assegura que l'adjudicatari de l'heliport no els havia plantejat cap indemnització

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 6 de desembre de 2012, va ser notícia...

El ministre d'Economia i Territori, Jordi Alcobé, ha explicat, aquest dijous, que l'adjudicatari de l'heliport nacional al Roc de Patapou 'no havia plantejat mai una indemnització'. El ministre ha fet aquestes declaracions en resposta a la noticia publicada al Diari d'Andorra on s'afirma que l'adjudicatari farà una reclamació a la Batllia per les inversions que ja ha fet. Alcobé ha opinat que 'el Govern analitzarà aquesta situació quan se li plantegi', però que de moment no té coneixement d'aquestes intencions.

Després que aquest dimecres el Consell de Ministres aprovés la revocació de l'adjudicació de l'heliport nacional a la UTE Heliand – Cathelicopters, l'adjudicatari ha manifestat a través del Diari d'Andorra la seva intenció de reclamar danys i perjudicis.

El ministre Jordi Alcobé ha informat que desconeixia aquestes intencions, que quan se li va explicar a l'adjudicatari que es faria la revocació aquest ho va entendre i es va mostrar comprensiu. Segons Alcobé, en cap moment va parlar d'una possible indemnització, tot i que reconeix que 'això no eximeix que pugui presentar les reclamacions que cregui oportunes'.

Quant a les quantitats invertides per l'empresa en previsió de l'heliport nacional, Alcobé ha assegurat que 'a nosaltres no se'ns va presentar cap xifra ni cap inversió que s'hagi fet'. Sobre com podria encarar el Govern una possible indemnització per danys i perjudicis, ha indicat que 'ho analitzarem quan ens hi trobem'.