Els 'ambaixadors de la neu' passen un dia coneixent les instal·lacions i les novetats de Grandvalira

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 16 de desembre de 2012, va ser notícia...

Els ambaixadors de la neu, un seguit de personalitats de la cultura i l'esport espanyol, han participat durant aquest cap de setmana en un sopar organitzat per Grandvalira i en una jornada d'activitats de neu que s'ha desenvolupat durant tot aquest diumenge. Rodolf Sancho, Xenia Tostado, Aina Clotet, Manel Fuentes, Rafael Amargo, Tommy Robredo, Mireia Belmonte, el dissenyador Josep Abril i el chef Sergio Torres són els ambaixadors que han estat presents en les activitats d'aquest cap de setmana. S'ha fet des d'una cursa cronometrada per equips a les instal·lacions del domini de Grandvalira fins a un sopar, ofert aquest dissabte al vespre, on se'ls ha explicat el projecte Ambaixadors de la Neu que té com a objectiu 'promoure el turisme de neu en l'àmbit internacional i actuar com a plataforma de promoció no només de l'estació més gran del sud d'Europa, sinó també d'Andorra a escala global', segons ha informat l'empresa en un comunicat.