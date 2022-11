Andorra la Vella i la Massana reclamen més de 93.000 euros per diverses infraccions de circulació

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de novembre de 2012, va ser notícia...

Els comuns d'Andorra la Vella i de la Massana han publicat aquest dimecres al BOPA un llistat de denúncies per infraccions en matèria de circulació davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, que entre les dues parròquies ascendeixen a 93.920 euros. D'una banda, la Massana reclama un total de 290 infraccions d'estacionament i circulació per un import de 28.379 euros, mentre que les d'Andorra la Vella són un total de 1.140 infraccions per un import que, sumant el 20% de recàrrec en la sanció, arriba als 65.541 euros.

Davant la impossibilitat de comunicar les denúncies de manera personal, els dos comuns han publicat un nou llistat amb el nom dels infractors i l'import de cada sanció, que van des dels 14 euros fins als 350 en alguns casos. En total, són 1.430 sancions per un import total de més de 93.000 euros.

Tots dos comuns recorden que els interessats disposen d'un termini de 10 dies hàbils per presentar davant del Comú les al·legacions pertinents, i un cop transcorregut el termini, els expedients seran tramesos a la Junta de Govern del Comú per a la seva resolució.