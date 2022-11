Andorra la Vella participarà en una xarxa de ciutats contra l'explotació sexual

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 25 de novembre de 2012, va ser notícia...

Amb motiu del Dia internacional contra la violència envers les dones, la cònsol major d'Andorra la Vella, Rosa Ferrer, ha anunciat que la capital del Principat participarà en una xarxa de ciutats per lluitar contra la trata de dones per a l'explotació sexual. Ferrer ha indicat que les darreres dades de les Nacions Unides apunten que el 66,6% dels 21.400 casos analitzats eren de dones i el 13% de nenes.

Tot i que Andorra no apareix com a país on aquesta problemàtica sigui preocupant, la cònsol ha reconegut que encara que la prostitució estigui prohibida això no vol dir que no hi hagi consumidors. I és que, segons les Nacions Unides, mentre els països llatinoamericans són els principals emissors, Europa i els Estats Units en són els receptors.

En vista d'aquestes dades i en el marc d'una trobada de la Unió de ciutats capitals iberoamericanes, les poblacions que hi han participat han optat per impulsar aquesta xarxa per intercanviar informació, treballar en xarxa i crear manuals de bones pràctiques on s'exigeixi més enllà de la legislació, com ha explicat la cònsol.

A més, a la tardor de l'any vinent, Andorra la Vella acollirà la trobada del comitè sectorial de polítiques d'igualtat que presideix com a membre de la unió i en la qual s'ha començat a treballar aquesta iniciativa.

Durant l'acte del Dia contra la violència de gènere celebrat al centre cultural de la Llacuna, Ferrer ha reivindicat la necessitat de denunciar qualsevol tipus de violència envers les dones i de sensibilitzar la societat en aquest sentit perquè cap agressió quedi impune.

En aquest sentit, ha celebrat la proposta dels grups parlamentaris de treballar per elaborar una proposició de llei conjunta contra la violència de gènere.

La cònsol ha abordat aquests aspectes en el manifest que ha obert l'acte i que ha continuat amb un concert del cantant Patxi Leiva.