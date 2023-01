Una avaria al telecadira de la Coma deixa penjats als esquiadors durant una hora

OrdinoTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de gener de 2013, va ser notícia...

Una avaria al telecadira de la Coma d'Arcalís ha estat apunt d'obligar a evacuar els esquiadors mitjançant cordes. El giny ha quedat aturat durant aproximadament una hora i després d'intentar posar-lo en marxa de nou diverses vegades s'ha optat per alertar els Bombers per evacuar els esquiadors. Tot i que s'ha planejat baixar els esquiadors amb cordes, en el darrer intent, sortosament, s'ha aconseguit reactivar el remuntador, i els Bombers, que ja es trobaven al lloc de l'incident, no han hagut d'actuar. Els esquiadors atrapats han pogut baixar, lentament, del telecadira de la manera habitual.

El director d'Arcalís, Jean Claude Montané, ha informat a l'ANA que segurament es tracti del trencament d'alguna corretja, però que encara s'ha d'avaluar el que ha passat. Si tot va bé espera poder solucionar l'incident en poca estona i que el telecadira torni a estar en marxa en una hora.