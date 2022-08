Els Bombers controlen l'incendi de la Cortinada

OrdinoTal dia com avui de fa 10 anys, el 14 d'agost de 2012, va ser notícia...

Els Bombers han aconseguit controlar l'incendi de la Cortinada després de gairebé cinc hores de feina intensa mullant la zona amb helicòpters i mànegues. El foc s'ha declarat a les 14 hores a una zona boscosa i de difícil accés al Coll de les Cases, a la Cortinada, i per tant els Bombers hi han hagut de treballar amb helicòpters.

El punt de control s'ha situat a la Cortinada i des d'allà els bombers han anat pujant cap a l'incendi en helicòpters. Al costat del foc han creat una mena de piscina per omplir-la des dels helicòpters i poder mullar els focus de foc des de terra, ja que els arbres frenaven l'aigua tirada des de l'helicòpter.

Durant la nit, una dotació dels Bombers es quedarà a la zona per controlar que no revifi el foc.

La cònsol menor d'Ordino, Consol Naudi, que ha estat al punt de control dels Bombers des que s'ha declarat el foc, ha informat que ha rebut trucades des de tots els comuns per oferir suport i material. A més, ha recordat que han passat pel punt de control diverses persones del Govern, i també al voltant d'una quinzena de ciutadans voluntaris que s'han volgut oferir per si calia ajuda.

Pel que fa a les causes de l'incendi, encara es desconeixen i s'està treballant per esbrinar-les. El que és cert és que no és una zona de pas freqüent, ja que l'accés és molt difícil i no hi ha cap camí que hi passi. Segons la cònsol no hi ha ni aigua i per arribar-hi s'ha de passar per zones molt empinades. Per aquest motiu, una de les hipòtesis que s'han comentat durant la jornada és que un llamp caigut fa uns dies hagués provocat el foc.