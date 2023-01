Decomissen tabac de contraban valorat en més de 7.800 euros a un veí de la Seu d'Urgell

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 10 de gener de 2013, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va decomissar aquest dimecres 1.910 paquets de tabac de contraban valorats en 7.831 euros a un veí de la Seu d'Urgell. El decomís es va produir a les 12.15 hores, quan els agents van observar un vehicle que circulava a gran velocitat per la carretera d'Argolell a Arduix. Posteriorment, la Guàrdia Civil va veure com el vehicle es parava, dues persones hi introduïen uns paquets i marxaven del lloc en direcció a la Seu d'Urgell.

En adonar-se de la presència de les patrulles, el conductor va fer diverses parades a la carretera per abandonar els paquets i finalment dos dels ocupants del vehicle en van baixar i van fugir camp a través. El vehicle, un Seat Toledo, va ser interceptat als voltants d'Arduix, mentre que als marges de la carretera es van localitzar quatre paquets amb un total de 1.910 paquets de tabac de contraban. El conductor va ser identificat com a M.A.J.O., de 35 anys i veí de la Seu d'Urgell.

Els agents van aixecar acta de decomís de contraban, i la mercaderia va quedar a disposició de l'administrador de la duana de la Farga de Moles.