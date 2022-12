Detenen un jove andorrà per circular a 224 km/h per una autovia a Valladolid

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 21 de desembre de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous un jove andorrà de 29 anys que circulava per l'A-11 (autovia del Duero) a Valladolid a 224 quilòmetres per hora, excedint en més d'un 86% la velocitat màxima autoritzada. El jove, P.G.C.S., conduïa un BMW 530 i va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial, ja que, tal com han informat des de la Guàrdia Civil, en tractar-se d'un estranger, s'havia de garantir la seva presència en el judici ràpid que s'ha fet aquest divendres, en el que se li ha imposat una multa i s'ha decretat la seva llibertat.