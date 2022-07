Detenen un jove amb tabac de contraban valorat en més de 115.000 euros

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 20 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dijous un jove de 27 anys amb tabac de contraban valorat en més de 115.000 euros. Els fets van passar a les onze de la nit quan els agents van interceptar en una pista forestal a la zona de la Rabassa, al terme municipal de Valls de Valira, una furgoneta Fiat Ducato amb matrícula andorrana, que circulava amb els llums apagats.

Els agents van localitzar a l'interior del vehicle 32.000 paquets de tabac ros de contraban i 873 bosses de picadura de tabac, tot de procedència extracomunitària i valorat en 118.956 euros. El conductor va ser identificat com a M.G.F., de 27 anys i nacionalitat espanyola. Per tot plegat, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de contraban, i juntament amb la mercaderia i el vehicle, va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció de la Seu d'Urgell.