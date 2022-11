Detenen un veí de la Seu d'Urgell amb 27.650 euros en paquets de tabac de contraban

Sant Julià de LòriaTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de novembre de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va detenir aquest dimecres J.L.T., de 40 anys i veí de la Seu d'Urgell en el marc d'una operació que ha permès decomissar 7.250 paquets de tabac de contraban valorats en 27.650 euros. Els fets van passar a les set de la tarda quan els agents d'un operatiu establert als voltants de la duana de la Farga de Moles van observar dos vehicles, Citroën Xsara, que baixaven a gran velocitat des d'Arcavell en direcció a la N-145.

Davant de la situació, els agents van avisar altres patrulles de la Seu d'Urgell per poder interceptar els vehicles i fer-ne la verificació fiscal. En aquest sentit, el primer vehicle no va fer cas de les senyals dels agents, i després d'aturar-se, el conductor va sortir corrents camp a través sense poder ser interceptat.

Pel que fa al segon vehicle, en veure la presència dels agents va donar la volta en direcció a Andorra, sent interceptat per una de les patrulles de servei. Els dos ocupants van fugir a peu però un d'ells va poder ser detingut per la Guàrdia Civil per un presumpte delicte de contraban i per pertinença a grup criminal. La inspecció dels vehicles va permetre trobar 7.250 paquets de tabac de contraban de diverses marques valorats en 27.650 euros.

La Guàrdia Civil ha informat que es continua treballant per detenir la resta de persones implicades. De moment, el detingut, juntament amb el tabac, els vehicles, i els efectes intervinguts (dues emissores, uns prismàtics, etc) han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció de la Seu d'Urgell.