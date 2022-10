Una dona argentina resident al Principat mor en un xoc a Cervera

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 12 d'octubre de 2012, va ser notícia...

La conductora d'un vehicle amb matrícula andorrana ha mort aquest dijous a la nit en un xoc frontal amb un altre turisme a la carretera L-311 a Cervera. La dona, Nadia C. de nacionalitat argentina i resident al Principat, viatjava amb un menor que ha quedat ferit greu i ha estat ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L'accident es va produir pels volts de les deu de la nit al punt quilomètric 3 d'aquesta via i en el sinistre va resultar també morta la persona que viatjava de copilot en el turisme de matrícula espanyola implicat en la col·lisió. Es tracta de Pilar B.C. de 82 anys, de nacionalitat espanyola i veïna de Sabadell, segons les dades recollides per EFE. En aquest vehicle hi viatjaven tres persones més, que també han patit ferides greus i han hagut de ser traslladades pel SEM a l'Hospital Arnau de Vilanova i a l'Hospital d'Igualada.

Fins al lloc del sinistre es van desplaçar cinc dotacions dels Mossos d'Esquadra, cinc vehicles de Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del SEM.