Les estacions acumulen entre 40 i 60 centímetres de neu a les cotes altes

La nevada d'aquest dimarts a la nit i que continua durant aquest dimecres ha elevat fins a 60 centímetres els gruixos de neu que s'acumulen a les parts altes de les estacions. Des de Grandvalira han informat que es registren fins a 60 centímetres a la part alta del Pas de la Casa, mentre que a la base de Grau Roig hi ha, de moment, 40 centímetres i a Soldeu uns 30. Pel que fa a Vallnord, a Arcalís hi ha fins a 40 centímetres i en general a tot el domini s'ha acumulat, de moment, una mitjana de 20 centímetres.

Amb aquests registres i tenint en compte que continua nevant, els responsables de les estacions veuen bones expectatives de cara a l'inici de temporada, previst per aquest dissabte. El punt negatiu és que la nevada va acompanyada de forts vents, per la qual cosa els detalls de l'obertura no es faran públics fins aquest dijous, un cop les màquines hagin pogut sortir a treballar i els tècnics hagin pogut analitzar sobre el terreny quines connexions i quines pistes estan garantides. A més, les estacions estan produint neu de cultiu per complementar la nevada.

La nevada, que afecta només les parròquies altes, obliga a circular amb equipaments especials a la CG2 a partir de Canillo i fins a Ax-les-Thermes, a la CG3 a partir de Llorts i a la CG4 a partir de Pal, així com per passar el Coll d'Ordino. A més, segons el Centre Nacional de Trànsit, el Coll de Pimorent està tancat a causa de la neu, i el túnel de Pimorent també ha estat tancat durant unes hores aquest dimecres al matí per treballs de manteniment.