Les estacions andorranes seran poc vulnerables al canvi climàtic segons l'estudi del Cenma i l'Observatori de la Sostenibilitat

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 31 de gener de 2013, va ser notícia...

El Centre de la Neu i la Muntanya d'Andorra (Cenma) i l'Observatori de la Sostenibilitat, han presentat aquest dijous l'estudi sobre la influència del canvi climàtic en el turisme de neu, que conclou que les estacions d'esquí andorranes no es troben en mala posició pel que fa a la seva vulnerabilitat davant del canvi climàtic. Tal com ja es va anunciar en el marc del Saló Pirineu Sostenible, l'estudi alerta que en l'escenari més optimista, a la dècada del 2030 les temperatures hauran pujat 0,9 graus i en un escenari pessimista fins a 1,2 graus, per la qual cosa, a 1.800 metres els gruixos de neu a l'hivern es poden reduir entre un 74 i un 76%. A més, s'han creat mapes de les zones vulnerables d'Andorra, que indiquen que si la temperatura augmenta 1 grau, una zona de 110 quilòmetres quadrats es veurà afectada pel canvi climàtic, en el sentit que serà més difícil que la neu s'hi mantingui. Des del Cenma han anunciat que el Govern els ha atorgat 20.000 euros, en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), per ampliar l'estudi durant dos anys més, amb l'objectiu d'estudiar noves variables com ara l'orientació de la muntanya, els pendents, el tractament les estacions fan de la neu, etc.