Les estacions catalanes fan una crida als esquiadors espanyols perquè evitin anar a Andorra o França

El president de l'associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya (ACEM), Xavier Nolla, ha fet una crida als esquiadors espanyols perquè es quedin a Espanya en comptes d'anar al sud de França o Andorra, apel·lant tant a la proximitat, com a la qualitat i la quantitat del producte. Nolla ha fet aquestes declaracions, recollides per l'Agència Efe, durant la presentació a Madrid de les novetats per a la temporada d'hivern de les setze estacions d'esquí catalanes.

L'associació Catalana d'Estacions d'Esquí i de Muntanya (ACEM) ha presentat aquest dijous les principals novetats de cara a la temporada d'hivern, amb una inversió de sis milions d'euros i una una previsió de venda de forfets que ascendeix a dos milions. Per aquesta temporada, que des de l'Associació qualifiquen de 'bona' per les previsions meteorològiques, el president de l'entitat ha demanat als esquiadors espanyols que triïn les estacions catalanes en lloc d'altres destinacions com el sud de França o Andorra 'tant per proximitat, com per la qualitat i la quantitat del producte'.