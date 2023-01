El govern francès talla la RN20, 320 i 22 pel risc d'allaus i organitza combois per als residents de la zona

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de gener de 2013, va ser notícia...

El govern francès ha decidit tallar les carreteres RN20, 320 i 22 pel risc d'allaus a partir d'aquest divendres a les cinc de la tarda i ha organitzat combois aquest cap de setmana per facilitar la mobilitat dels residents de la zona. La prefectura de l'Arieja s'ha posat en contacte amb el Govern per informar-lo del tancament i demanar-ne la col·laboració. De fet, segons assenyalen des de l'Executiu, aquest mateix divendres s'ha produït una allau a la zona posant en evidència el risc. Segons el director de Protecció Civil, Francesc Areny, l'allau s'ha produït just després del tancament de la carretera i que passés el primer comboi a les 18 hores, però no ha afectat cap vehicle ni cap persona.