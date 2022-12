Intervenen 19.500 euros a un veí de Barcelona a la Farga de Moles

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 19 de desembre de 2012, va ser notícia...

La Guàrdia Civil va intervenir aquest dimecres 19.500 euros a un veí de Barcelona que es disposava a abandonar Andorra per la duana de la Farga de Moles. Els fets van passar a les 12.30 hores durant la inspecció a un Citroën C4 ocupat per una persona que va manifestar que portava 500 euros. El registre va permetre trobar en una bossa de mà dos sobres amb la quantitat de 20.000 euros, ascendint per tant a un total de 20.500 euros.

L'infractor va ser identificat com a A.G.R., de 51 anys i veí de Barcelona, i va continuar el viatge amb mil euros en concepte de mínim de supervivència. La resta dels diners va quedar a disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya. Els agents van aixecar acta per una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals.