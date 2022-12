L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà una moció de suport al model educatiu català

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de desembre de 2012, va ser notícia...

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà el proper dilluns en sessió plenària una moció de suport al model educatiu català que han presentat conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió (CiU), PSC-Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).

La moció s'ha presentat en el ple ordinari d'aquest mes de desembre arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació amb el model educatiu català i la llengua. En el text d'aquesta moció que presenten aquests quatre grups municipals del Consistori urgellenc es demana la retirada immediata de l'esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOCME).

En el segon punt de la proposta, els regidors i regidores dels grups municipals proposants també acorden refermar el seu compromís amb el model català d’immersió lingüística, ja que consideren que 'no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s.XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen'.

La moció també vol donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit. També es preveu que el text de la moció aprovada es farà arribar al Ministerio de Eduación y Cultura, als grups parlamentaris, al govern de la Generalitat de Catalunya i al Consell Escolar Municipal de la Seu d'Urgell.