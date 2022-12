Mobilitat registra l'entrada d'uns 55.000 vehicles durant el pont

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de desembre de 2012, va ser notícia...

Uns 55.000 vehicles han entrat al Principat des de dijous fins aquest diumenge per passar el pont de la Puríssima. Són alguns menys dels que s'havien previst inicialment des del Centre Nacional del Trànsit (Cenatra) ja que els problemes de circulació en l'accés pel Pas de la Casa han fet disminuir l'afluència de la banda francesa. Els dies de màxima entrada han estat dijous i divendres, segons ha explicat el cap de l'Àrea de Mobilitat, Jaume Castells, a l'ANA. Per sortir, la densitat ha estat una constant des de les 10 hores fins que a les 16 hores les cues s'han allargat des de Santa Coloma fins la frontera del Riu Runer.

Mentre que pel costat espanyol s'han complert les expectatives, les dificultats per accedir al Principat per la frontera francesa arrel de les condicions meteorològiques han fet que el volum de vehicles que han entrat al país pel pont hagi estat menor del previst. A l'esperà de tancar les xifres definitives, aquest diumenge des de Cenatra han comptabilitzat uns 55.000 vehicles des de dijous. El 80% d'aquests haurien accedit per la frontera del Riu Runer i l'altre 20% pel Pas de la Casa.

Els dies de més entrades van ser dijous i divendres amb 11.145 i 11.000 cotxes respectivament per la frontera hispano- andorrana. En conjunt, el dia de màxima afluència va ser divendres amb uns 14.000 vehicles, segons ha informat el cap de l'Àrea de Mobilitat, Jaume Castells.

Com a mostra de la reducció dels accessos pel Pas de la Casa, Castells ha senyalat que dissabte i diumenge que són dies habituals de molta entrada, es van registrar 2.600 i 3.800 cotxes, una xifra que ha considerat molt baixa per ser cap de setmana i època d'esquí.

Pel que fa a les retencions, les principals dificultats s'han viscut dijous, divendres i dissabte amb cues que han arribat fins la Seu d'Urgell. Els dos primers, en coincidir amb dies laborables al Principat, van causar algunes complicacions de mobilitat al país, ha reconegut el responsable de Mobilitat.

També dijous i divendres es van veure retencions de baixada de pistes que van dificultar el pas per la Massana, Encamp o Canillo. En canvi, el mal temps de dissabte que va obligar a tancar algunes pistes va fer que els turistes es quedessin pel centre i no hi hagués aquestes retencions, segons ha apuntat Castells.