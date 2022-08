Mor un jove de la Seu en un accident de trànsit a la N-260

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 d'agost de 2012, va ser notícia...

Un jove de la Seu d'Urgell de 31 anys, ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit entre un camió i un turisme a la N-260, a Ribera d'Urgellet. L'accident ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat sis dotacions de Bombers. Des del Servei Català del Trànsit han informat que la calçada es mantindrà tallada durant força estona perquè s'han de transvasar els 30.000 litres de combustible que transportava el camió.

L'accident ha tingut lloc aquest dijous a les 7.30 hores del matí a la N-260, a l'alçada de Ribera d'Urgellet, quan un turisme ha topat frontalment amb un camió cisterna. El conductor del turisme ha resultat mort a l'acte, mentre que el conductor del camió n'ha sortit il·lès.

Tot i que la càrrega del camió no ha vessat, el fet que transportés combustible està afectant greument el trànsit, ja que segons han informat des del Servei Català de Trànsit, s'ha de transvasar el combustible a un altre camió i la maniobra és delicada. Així, cap a les 10.30 hores d'aquest dijous ja hi havia quinze quilòmetres de retencions a la C-14, des d'Organyà fins a Adrall, i cap a aquesta mateixa hora s'ha obert un sentit de la circulació. Tot i així, es preveu que les retencions s'allarguin durant quatre o cinc hores i per aquest motiu des del SCT es recomana fer servir vies alternatives.