El nord és on es registra més tabac de contraban de tot Portugal per la influència andorrana

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 9 de novembre de 2012, va ser notícia...

El nord de Portugal és la zona del país on es registra una presència més important de tabac de contraban per la influència andorrana, concretament l'índex se situa entre un 15 i un 16% tal com posa de relleu l'Agència Lusa, fent-se ressò de les declaracions de la responsable de màrqueting de la Imperial Tobacco Portugal, Eva Rippelbeck. De fet, les dades de l'empresa destaquen que el contraban de tabac a Portugal representa el 3,3% del mercat.

Eva Rippelbeck ha donat a conèixer aquestes dades en resposta a la proposa del govern portuguès d'augmentar l'impost sobre el tabac de picadura, ja que consideren que això suposarà grans pèrdues per la seva empresa a més de fomentar el contraban de tabac, que segons apunten, podria arribar a valors que oscil·larien entre el 15 i el 20%, que són els que s'han registrat en països europeus en els que s'ha aplicat un augment similar.