La Policia deté dues persones per robar prop de 4.000 euros en un restaurant i dos domicilis

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 23 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Policia ha detingut aquest cap de setmana dues persones com a presumptes autores de dos robatoris, en un restaurant d'Andorra la Vella, i en dos domicilis particulars d'Escaldes-Engordany. La suma total dels dos robatoris estaria al voltant dels 4.000 euros.

En el primer cas, els fets es remunten al 18 de juliol d'enguany, quan la Policia va rebre un avís informant que algú durant la nit havia sostret dos calaixos amb els fons de canvi de dues caixes registradores de l'interior d'un restaurant d'Andorra la Vella. En aquest sentit, es va cursar una denúncia per la sostracció de 474,54 euros. La inspecció ocular dels agents va determinar que l'autor hauria accedit a l'interior del restaurant per la finestra sense ocasionar cap dany.

La investigació va culminar el passat dijous, amb la detenció d'un jove andorrà de 20 anys. En l'escorcoll se li va trobar una part dels diners sostrets, i el jove va reconèixer ser l'autor dels fets. Per tot plegat, va ser posat a disposició judicial el passat divendres i va quedar ingressat al centre penitenciari de la Comella per ordre del batlle de guàrdia. La Policia ha informat que la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en els propers dies.

La segona detenció es va produir per un delicte de furt amb força en un domicili així com per possessió d'haixix. Els fets es remunten al dia 22 de juny d'enguany, quan la Policia va rebre una denúncia que algú havia entrat en un domicili particular d'Escaldes-Engordany, havia sostret una targeta de crèdit, posteriorment l'havia utilitzat, i havia causat un perjudici d'uns 3000 euros al seu titular.

Dies més tard, el 28 de juny, la Policia va rebre un avís que presumptament algú hauria comès un furt amb força en el mateix domicili particular, així com al del costat. Posteriorment es va cursar una denúncia per la sostracció de 500 euros.

La inspecció ocular va determinar que l'autor hauria accedit a la terrassa del domicili, enfilant-se per les teulades dels edificis adjacents. En aquest punt hauria agafat un tornavís (trobat sobre el lloc), amb el qual hauria forçat la porta de l'àtic 1, sent sorprès per una veïna. Acte seguit s'hauria desplaçat fins a la porta de l'àtic 2, que hauria obert simplement amb una empenta.

L'enquesta va relacionar els dos fets a la mateixa persona i va culminar el passat divendres amb la identificació i localització del presumpte autor, que va reconèixer l'autoria dels fets. En l'escorcoll se li van trobar 1,29 grams d'haixix. El noi, un jove resident portuguès de 19 anys, va ser detingut i posat a disposició judicial aquest dissabte, i posteriorment va ingressar al centre penitenciari de la Comella, per ordre del batlle de guàrdia.

Alerta sobre furts de joies a vianants

La Policia ha estat alertada pels cossos policials veïns, de l'existència d'una banda de delinqüència organitzada procedent dels països de l'Est, que es dedicarien a cometre furts de joies a vianants.

El seu modus operandi consisteix en acostar-se tres o quatre persones a la víctima, per demanar-li indicacions sobre algun hospital, sortida de la ciutat o altra qüestió similar. Després, en suposat agraïment, li ofereixen a preu econòmic algun collar d’or, i tot i la negativa de la víctima, li pengen al coll diversos collars perquè se’ls vegi posats. En continuar negant-se a l’oferiment, li treuen tots els collars aprofitant aquest gest per també sostreure-li els propis collars de la víctima, que no se n'adona fins hores o dies després.