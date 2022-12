Els Premis Cartaví guardonen dos restaurants de l'Alt Urgell

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 18 de desembre de 2012, va ser notícia...

L’Alt Urgell ha obtingut dos dels tres guardons de la demarcació de Lleida en l’edició d’enguany dels Premis Cartaví. Es tracta dels restaurants de l’Hotel Can Boix, de Peramola, i de l’Hotel Sant Vicenç, del Pont de Bar. Els premis van ser lliurats aquest dilluns al Palau de la Generalitat en un acte que va presidir el conseller d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural en funcions, Josep Maria Pelegrí.

Els premis Cartaví se celebren cada any amb el principal objectiu de distingir els restaurants catalans que realitzen, dia a dia, una tasca en defensa i promoció dels vins emparats en qualsevol de les 11 denominacions d’origen vinícoles catalanes. En total es van atorgat 15 guardons, tres per cada demarcació de Catalunya i tres més per Barcelona ciutat.

Els Premis Cartaví estan organitzat per l’Associació Vinícola Catalana amb el suport de l’INCAVI i la col·laboració de l’Associació Catalana de Sumillers, FIVIN, Riedel, les onze denominacions d’origen catalanes, a més d’altres institucions i organismes sectorials.