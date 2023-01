Els Reis Mags omplen d'il·lusió els carrers d'Andorra la Vella i Escaldes

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 5 de gener de 2013, va ser notícia...

Els carrers de les dues parròquies centrals s'han omplert de gom a gom aquest dissabte a la tarda per rebre la visita dels Reis Mags d'Orient. Acompanyats per una trentena de carrosses, Melcior, Gaspar i Baltassar han saludat a grans i petits i han repartit fins a 4.000 quilograms de caramels. La cavalcada 2013 ha sortit de la plaça dels Dos Valires cap a les 18.30 hores i ha arribat pels volts de les 21 hores a la plaça Príncep Benlloch, des d'on s'han dirigit a la Plaça del Poble per ocupar els trons i rebre les darreres cartes dels infants.

Encapçalats per la comparsa de Batukats de l'ala i la carrossa del Piolet i la Violeta que han volgut presentar en societat el seu nou company Andi, els Reis Mags han iniciat la seva cavalcada per les parròquies centrals a les 18.30 hores a Escaldes. Allà han saludat els visitants i veïns pels carrers de Fiter i Rossell, Esteve Albert, Avinguda del Pessebre, Copríncep de Gaulle i han baixat per una avinguda Carlemany plena a vessar.

En arribar al carrer de la Unió, les autoritats escaldenques han passat el relleu a les de la capital i els cònsols d'ambdós comuns s'han trobat per acompanyar la cavalcada i ajudar a repartir els 4.000 quilos de caramels que transportaven les 20 carrosses.

La consellera de Cultura de la capital, Meritxell Rabadà, ha celebrat la gran afluència de públic que s'ha vist afavorida per la celebració de la cavalcada en cap de setmana i ha fet que molts turistes s'acostessin a veure els Reis. A més, unes 600 persones han format part de la cavalcada i les entitats s'hi ha implicat amb l'elaboració de les carrosses i vestits. L'important, ha dit la consellera, és 'entre tots anar fent festa i fer més gran aquesta cavalcada que és la il·lusió de tots'.

La desfilada ha seguit per l'avinguda Meritxell fins al centre històric d'Andorra la Vella per acabar a la plaça Príncep Benlloch on els Reis Mags han saludat a les autoritats de la capital i des d'on s'han dirigit als seus trons a la Plaça del Poble.

Com ha recordat la responsable de Cultura, l'any vinent la cavalcada sortirà de la capital i arribarà a Escaldes fent el recorregut invers i compartint un any més aquesta celebració interparroquial.