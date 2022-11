Vallnord obre parcialment dissabte amb un forfet especial de 27 euros

La MassanaTal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de novembre de 2012, va ser notícia...

Vallnord obrirà un 25% de pistes del sector Arcalís, un 50% a Arinsal i un 20% del sector de Pal aquest dissabte 1 de desembre, donant així el tret de sortida a la temporada d'hivern. S’aplicaran uns preus especials per al forfet de dia, corresponents a la tarifa de mig dia en temporada baixa. El preu del forfet per als adults serà de 27 €; per als joves, de 23,50 €; i per als infants, de 20 €.

Des del domini esquiable han comunicat que 'les darreres nevades, juntament amb la baixada de temperatures, permeten començar tal com era previst', tot i que 'el fort vent impedeix eventualment obrir el 100 % del domini'. Apunten també que 'les previsions meteorològiques favorables' permetran obrir progressivament les pistes i els remuntadors la setmana que ve'.

El sector Arcalís, a Ordino, disposarà d’aproximadament un 25 % de pistes obertes: la Balma, la Coma, el Terragalls, la Bassa, els Orris i el Túnel. Els remuntadors operatius d'aquest sector seran la Basera i la Coma. I pel que fa a la restauració, estaran operatius els punts de servei de l'Hortell, el Planell i la Coma.

Pel que fa als sectors de la Massana, Arinsal obrirà el telecabina dels Orriols així com el telecadira desembragable de les Fonts i les cintes de debutants Escola 1 i 2. D'aquesta manera, hi haurà al voltant del 50 % de pistes obertes: el Cortal, l'Escola, Port Vell, el Bony, la Tossa, Margarida, les Fonts i l'Estadi. Els punts de restauració oberts seran el Panoramix, el Polar Bar i el Refugi.

A Pal estaran en funcionament el telecabina de la Massana, amb accés directe a les pistes, i els telecadires del Colibrí, la Serra 1 i la Serra 2. Les pistes obertes seran la Caubella, el Beç, el Besurt Blau i la Serra. Això representa prop del 20 % del total. Pel que fa als espais de restauració, l'edifici central de la Caubella estarà completament operatiu.