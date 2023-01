Víctor Naudi dimiteix com a president del Partit Socialdemòcrata

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 27 de gener de 2013, va ser notícia...

Víctor Naudi ha dimitit com a president del Partit Socialdemòcrata. Naudi ho ha anunciat en un correu electrònic enviat als mitjans de comunicació on diu textualment que 'dimarts passat, dia 22 de gener, vaig presentar la meva dimissió irrevocable de la presidència del partit Socialdemòcrata'. En el mateix correu electrònic, el ja expresident convoca una roda de premsa per aquest dilluns 28 de gener a les 18.30 hores 'amb la finalitat d’exposar-vos les motivacions que m’han portat a aquesta situació'.

Aquest anunci tanca una setmana convulsa al PS que es va iniciar dilluns passat amb les declaracions de Jaume Bartumeu afirmant que el partit s'estava radicalitzant i que hi havia militants que es plantejaven marxar de la formació. Van seguir les de Gerard Barcia en el mateix sentit i criticant, a més, que els debats a l'interior del partit es fessin al voltant de noms de persones. Les reaccions a favor i en contra dels plantejaments de Bartumeu i Barcia es van anar produint en els següents dies.