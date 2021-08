Espot defensa els mecanismes aplicats per augmentar el nombre de pisos de lloguer

CanilloEl cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat els mecanismes aplicats per l'executiu per incrementar el parc immobiliari de pisos de lloguer al país a través de la cessió al 0% i l'exempció de certs criteris de rehabilitació per a edificis vells que es transformin en immobles d'arrendament. "Són facilitats tendents a fomentar més habitatge de lloguer i menys els destinats a la compravenda", ha indicat.

El líder de l'executiu ha puntualitzat que és cert que la majoria de promotors immobiliaris destinen les seves inversions a la construcció d'immobles de compra "perquè són edificacions més lucratives que no pas l'arrendament". I ha apuntat que per revertir la problemàtica de l'habitatge al país és necessari revertir aquesta tendència, fent que sigui més car construir habitatges destinats a la venda.

Pisos socials a la borda Nova

Espot també ha fet esment a les preguntes entrades per al consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, en les quals qüestiona i posa en dubta la transparència del concurs per a la redacció del projecte de pisos socials a un preu assequible a la zona de la borda Nova d'Andorra la Vella. El cap de Govern ha manifestat que li "sorprèn molt que abans de disposar de tota la informació, una consellera pugui traslladar als mitjans sospites que des del meu punt de vista són greus i estan poc fonamentades".

A més, Espot ha considerat que "difícilment" es poden llençar acusacions si el projecte encara no ha estat adjudicat. En aquest sentit, ha exposat que el fet que es requereixi una formació suplementaria, no suposa que es tracti d'un concurs orientat, i ha afirmat que és coneixedor que al país hi ha una quarantena d'arquitectes amb la formació específica del Passive House Institute.

Per cloure, el líder de l'executiu ha fet una crida al partit Socialdemòcrata per deixar clar que no es tracta d'una qüestió "de majoria o oposició, ni de política", sinó que "entre tots hem d'intentar revertir aquesta problemàtica". I ha qüestionat als socialdemòcrates preguntant si volen ser part de la solució o del problema, posant en relleu que amb les sospites i els contres que mostren a cada pas que dona el Govern, "més aviat sembla que vulguin ser part del problema".