Taller infantil sobre Frida Kahlo i un contacontes d'en Patufet a Encamp i el Pas

EncampLes biblioteques d'Encamp i del Pas de la Casa han conclòs les activitats abans de l'estiu amb un taller sobre la vida i obra de Frida Kahlo i un contacontes del clàssic Patufet. D'aquesta manera, tanquen un semestre ple d'activitats on l'aixecament de les restriccions gràcies a la millora de la situació sanitària ha permès recuperar la bona participació i acollida que tenen les activitats infantils a les biblioteques.

El taller sobre la pintora mexicana Frida Kahlo, "posa'm terra i veuràs com floreixo" que ha estat impartit per Ingrid Llenas i Eva Da Cruz de la biblioteca comunal d'Encamp, ha consistit en la decoració d'una torreta, simulant el cap de Frida Kahlo, amb les seves flors preferides. La desena d'infants, d'entre 3 i 8 anys, que han pogut gaudir d'aquesta activitat amb les seves famílies, han practicat la jardineria duent a terme diferents tasques basades en el joc sensorial. Per exemple, han ficat les mans dins de la terra, s'han mullat quan han regat o han descobert les olors de les flors que han utilitzat per a la decoració.

L'activitat pretenia relacionar i fer conèixer l'artista nascuda a Mèxic a principis del segle XX, que pintava flors perquè així no morissin i així ho feia notar amb els seus tocats florals. L'activitat s'ha embolcallat en una decoració que feia referència al país de l'artista que tant va marcar les seves obres pictòriques i diversos elements per conèixer la seva biografia, mitjançant el joc.

Durant l'activitat els infants s'han interessat per diversos aspectes relacionats amb la natura, com per exemple 'Què fa que les fulles siguin verdes?' 'Què necessiten les plantes per créixer?' 'Quanta aigua necessita una planta?' mentre coneixien un personatge molt rellevant de la història de l'art i aprenien jugant.

Contacontes sobre el clàssic Patufet al Pas de la Casa amb Vanessa Silva

La Biblioteca comunal del Pas de la Casa acull aquesta tarda a partir de les 17:30 h el contacontes 'Patufet'. L'activitat anirà a càrrec de la narradora Vanessa Silva, que ens oferirà una versió pròpia del clàssic conte que segur sorprendrà els infants que hi participin. L'activitat està adreçada a infants majors de 3 anys.