Grandvalira assoleix xifres rècord de visitants durant la temporada d'estiu

Andorra la VellaGrandvalira ha recuperat les xifres prepandèmia durant aquesta temporada d'estiu. Així es desprèn de les dades d'afluència facilitades per l'estació d'esquí al llarg dels últims tres mesos, en els quals han aconseguit un nombre rècord de visitants assolint l'entrada de 41.000 persones al Mon(t) Magic Family Park de Canillo, 6.000 més que durant el 2020. D'aquesta manera, ha obtingut un 56% més de vendes respecte a la millor temporada, el 2019.

En relació amb les reserves als allotjaments d'Epic Andorra, aquestes han augmentat, de la mateixa manera que de la demanda dels guies de muntanya a Grau Roig. I el restaurant situat al llac de Pessons ha fregat el ple. En aquest sentit, cal recordar que l'activitat d'estiu a l'estació continuarà durant tots els caps de setmana fins al 12 d'octubre, tancament definitiu de la temporada d'estiu, mentre que el camp de golf de Soldeu seguirà actiu cada dia fins al 26 de setembre.

A més, constaten que aquest estiu la muntanya ha estat novament una de les destinacions més escollides pels viatgers, tot destacant que les opcions que ofereixen la natura, l'aire lliure i l'amplitud d'espai suposen un atractiu per tots aquells que han buscat una alternativa segura per a les vacances. I exposen que Grandvalira ha atret, principalment, residents, i turistes de proximitat procedents de Catalunya i el sud de França. L'època que hi ha hagut més visitants ha estat la primera quinzena d'agost.

"La muntanya es pot consolidar com un destí d'estiu, ja que sembla que el client reserva part de les seves vacances per gaudir de la natura i activitats a l'aire lliure", assegura el director general de Grandvalira - Nevasa, Juan Ramón Moreno, qui afegeix que "mirem cap a l'hivern amb optimisme, ja que la gent ha pogut estalviar i ha demostrat que té moltes ganes de viatjar".

Des de l'estació d'esquí manifesten que els amants del ciclisme han obtingut amb el Funicamp el seu millor aliat. El telecabina, que ha transportat 14.000 persones, permet accedir a rutes de BTT per gaudir de la llibertat de la muntanya en un entorn natural i segur. I, més enllà de la bicicleta, assenyalen que la zona també ofereix rutes a peu i sortides en 4x4 fins als Orris de Cubil i el llac de Pessons.

Respecte al forfet 4 Valls, que Grandvalira Resorts va crear per a aquest estiu, aquest ha tingut molt bona acollida. Es tracta d'un passi que ha permès al visitant gaudir de la natura col·leccionant noves aventures en parella, família o amb amics. El forfet és vàlid fins al 12 d'octubre i es pot consumir en dies no consecutius, amb accés a diverses activitats a Grandvalira i a Ordino Arcalís.