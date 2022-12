El preu del lloguer s'enfila a màxims històrics a Catalunya

BarcelonaMai havia costat tant pagar el lloguer d'un habitatge. El preu de l'arrendament mitjà a la ciutat de Barcelona i a tot Catalunya s'ha disparat el tercer trimestre fins a assolir un nou màxim en la sèrie històrica. Les dades oficials de la Generalitat basades en les fiances dipositades a l'Incasòl situen en 1.066,68 el lloguer mitjà a la capital catalana, després d'experimentar un creixement del 14,41% respecte al mateix període de l'any passat. El valor de l'arrendament mitjà d'un habitatge a Catalunya també ha tocat sostre, amb 805,69 euros al mes i un augment interanual del 9,24%.

Evolució del preu del lloguer En euros al mes el tercer trimestre de l'any

Per al catedràtic d'economia de la UPF José García Montalvo, aquest comportament del mercat de lloguer es deu "bàsicament a una qüestió d'oferta". Explica que a Barcelona l'oferta de lloguer s'ha reduït en part per la llei catalana que regula el preu dels lloguers , cosa que converteix la capital catalana en una de les poques ciutats on han augmentat els anuncis de venda d'habitatges. "Una de les raons és que molts habitatges de lloguer s'han posat en venda. En molts altres llocs s'està reduint el nombre d'anuncis de venda d'habitatges", afegeix García Montalvo, que assegura que ara el propietari té tots els avantatges perquè pot escollir els llogaters que vulgui.

També considera que la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu –l'última es va anunciar dijous passat i va ser de mig punt percentual, fins al 2,5%– tindrà un impacte en el mercat de lloguer, però que encara no s'està veient. "Avui el que passa és que la gent vol tancar una hipoteca abans que acabi de pujar més. Estem encara en un efecte d'anticipació", conclou.

Tres causes

Per al gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, l'augment de preus a la capital catalana es pot explicar per tres causes: l'escassetat d'oferta, la concentració de la demanda en zones més cares i el fet que s'hagin llogat habitatges amb una superfície superior, ja que aquest trimestre la mitjana ha arribat als 74 metres quadrats.

"L'oferta de lloguer no s'està incrementant i l'oferta d'habitatge està molt limitada, ja que a Barcelona fa temps que el parc d'habitatges creix molt poc. Qui pateix les conseqüències d'aquesta falta d'oferta són les persones amb baixos recursos econòmics", ha afegit Gorgues.

Nombre de contractes

Per contra, segons les fiances –l'indicador més real sobre els preus del lloguer–, el nombre de contractes a la capital catalana ha disminuït respecte al tercer trimestre del 2021, fins als 11.967, fet que suposa una reducció del 16,8%. Aquesta dinàmica també es compleix amb les dades de tot el país, ja que el nombre de contractes d'aquest tercer trimestre també se situa per sota dels registrats ara fa un any, quan es van signar 40.934 contractes de lloguer.

Gorgues ha destacat que l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els districtes on s'han signat més contractes, mentre que Horta-Guinardó i Nou Barris és on menys. "La demanda s'està concentrant a les zones més cares. Això és un indicador: si es lloga més a les zones més cares, el preu puja".

Increment trimestral

En la comparativa trimestral, el lloguer mitjà contractual a Barcelona ha passat dels 996,56 euros del segon trimestre als 1.066,68 euros del tercer, fet que suposa un increment del 7,04%. Per districtes, el que concentra el preu més elevat és el de Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.467,67 euros, mentre que l'augment més pronunciat l'ha registrat les Corts, que ha vist com el preu del lloguer mitjà s'ha encarit un 10,73%.

Paral·lelament, a Catalunya el preu del lloguer mitjà ha crescut un 6,02% respecte al trimestre anterior, i la demarcació que ha experimentat un creixement més elevat és Tarragona (6,56%), seguida de Barcelona (6,14%), mentre que Lleida (5,38%) i Girona (5,02%) s'han situat per sota de la mitjana.

De Sant Vicenç de Montalt a Ponts

El Maresme i el Baix Llobregat es reparteixen els cinc municipis amb el preu del lloguer mitjà més elevat. Sant Vicenç de Montalt, amb 1.559,02 euros al mes, és la localitat on l'arrendament d'habitatge surt més car, seguit de Cabrils, que també es troba per sobre dels 1.500 euros. Cabrera de Mar i Sant Just Desvern completen el top 5 amb uns preus mitjans de 1.347,5 i 1.326,37 euros, respectivament.

A la cua del rànquing hi ha Ponts, on el preu mitjà del lloguer es queda en 275,88 euros, després de disminuir un 29,8% respecte al trimestre anterior. A la cua també hi figuren municipis com Badia del Vallès i la Pobla de Segur, que es troben per sota dels 300 euros al mes, així com Sant Pere de Torelló i la Sénia, que registren un lloguer mitjà de 302,5 i 312,2 euros, respectivament.